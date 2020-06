Videobeelden tonen terreurverdachten die wapens uittesten in vakantiehuisje vlak bij Belgische grens

Op een terrorismeproces in het Nederlandse Rotterdam zijn vrijdag videobeelden getoond waarop enkele terreurverdachten hun wapens aan het uittesten zijn. De locatie: een vakantiehuisje in Weert, vlak bij de Belgische grens.

De beelden dateren al van september 2018. Te zien is hoe enkele jongemannen vuurwapens kopen van een undercoveragent. Ze lopen rond met kalasjnikovs en bomvesten en testen ook meerdere vuurwapens uit. Je hoort ze in de video ook daadwerkelijk de trekkers overhalen. De jongemannen zouden een aanslag hebben willen plegen op de Gay Pride in 2018 en zouden daarnaast ook een legerbasis hebben willen aanvallen.

Op het terrorismeproces in Rotterdam staan zes verdachten momenteel terecht voor het plannen van een aanslag en het deel uitmaken van een terroristische organisatie.