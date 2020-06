Franse politie moet traangas inzetten tijdens Black Lives Matter-protesten in Parijs

Zaterdagavond is het in Parijs tot een confrontatie gekomen tussen de politie en betogers van de Black Lives Matter-beweging. De betoging begon nochtans vredig, maar later op de dag moest de politie traangas gebruiken. Ook in Londen waren er heel wat spanningen tussen de politie en de betogers.

In de Franse hoofdstad waren er vandaag zo’n 15.000 betogers samengekomen op de Place de la République. Dat meldt de lokale politie. Er werd “no justice, no peace” gescandeerd. Het protest verliep in eerste instantie vredig, maar na drie uur liep het zaterdagavond dan toch uit de hand. De politie moest traangas gebruikten om de duizenden anti-racisme betogers te beletten door het centrum van Parijs te wandelen. De organisatoren drongen bij de betogers aan om mensen met kinderen te laten vertrekken, terwijl het tot een confrontatie kwam tussen de politie en enkele betogers. Die laatsten begonnen de politie met voorwerpen te bekogelen.

Er werden twaalf activisten gearresteerd die aan de zijlijn stonden met een spandoek tegen ‘racisme anti blanc’.

Meer dan een uur nadat de politie traangas gebruikte, waren er nog steeds enkele honderden mensen aanwezig op de Place de la Republique. Zij gingen op hun knieën zitten met de vuist in de lucht. Daarna verlieten heel wat betogers de omgeving.

(Lees verder onder de foto)

Foto: REUTERS

Ook in Londen

In Londen legden duizenden betogers het verbod op samenscholingen vanwege het coronavirus naast zich neer om naar eigen zeggen monumenten te “beschermen” tegen daden van vandalisme vanwege antiracistische militanten. De demonstranten gooiden met flessen water en blikjes naar de ordediensten, terwijl sommige demonstranten “Engeland” scandeerden.

De rechtse groeperingen willen monumenten zoals het standbeeld van Winston Churchill beschermen tegen vernielingen. Hoewel de avondklok van vijf uur al gepasseerd is, lopen er toch nog steeds zo’n 200 mensen nog rond in de omgeving. Er werd ook een politiehelikopter ingeschakeld.

Vorig weekend was in Bristol een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston in het water gedumpt. Daarnaast had Imarn Ayton, een van de coördinatoren van de anti-racisme beweging, opgeroepen om het standbeeld van Winston Churchill te verwijderen. Toch riep ze de activisten op om dit weekend niet naar Londen te komen. De betoging van de Black Lives Matter-beweging was al een dag vooruitgeschoven om confrontaties te vermijden.