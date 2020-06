Anti-racismegroep vandaliseert opnieuw een standbeeld van Leopold II

De geheime groep die eerder de vernieling van een standbeeld van Leopold II in Oudergem opeiste, heeft opnieuw toegeslagen. Afgelopen nacht vandaliseerden ze opnieuw een standbeeld van de beruchte vorst, ditmaal in een park in de Belle Vuestraat in Elsene.

De sokkel van het metershoge beeld werd besmeurd met de slogan “Abolish all racists monuments”, in zwarte verf dit keer. “Inderdaad ons werk”, zegt de woordvoerster van de “geheime groep” die een tiental actieve leden telt die nu zowat elke nacht op stap gaan om beelden van Leopold II te vandaliseren. De groep wil alle beelden van het vroegere staatshoofd weg. “Omdat het huidige racisme zijn wortel kent in het koloniale racisme”, klinkt het. De groep vertelde eerder al dat ze pas zullen stoppen als alle Leopold II-beelden uit de openbare ruimte verdwenen zijn.

Het aantal beschadigde beelden loopt op. In Ekeren werd een Leopold II van zijn sokkel geduwd, net als in Oudergem. Ook het iconische ruiterstandbeeld van Leopold II op de Kunstberg in Brussel kreeg al verf over zich heen, net als vele andere beelden ten lande.

De politie onderzoekt de feiten. Het beschadigen of vernielen van standbeelden is strafbaar met een gevangenisstraf van maximum één jaar en een maximumboete van 4000 euro.