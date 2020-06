Clash op superkern zet verhouding tussen N-VA en PS weer op scherp: “Magnette moet maar eens duidelijk zeggen of hij met ons in regering wil of niet”

Dat de superkern begraven is met een kleine clash tussen N-VA en PS doet niet veel goeds vermoeden voor volgende week. Dan buigen de partijvoorzitters zich weer over de formatie, met nog eens de centrale vraag of en hoe de twee partijen wel samen in een regering passen. “Dat Magnette nu eens duidelijk is of hij met ons aan tafel wil of niet”, vat N-VA-fractieleider Peter De Roover zijn standpunt samen. En aan de andere kant van de taalgrens kaatsen ze de vraag terug.