Maggie De Block: “Niet verstandig om los van Europese Commissie te onderhandelen over vaccin”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block vindt het “niet verstandig” dat sommige EU-lidstaten los van het overkoepelende initiatief van de Europese Commissie voor een vaccin tegen het coronavirus apart onderhandelen. “Zo versnipper je alles opnieuw en verzwak je iedereen: het overkoepelend initiatief van de Commissie maar ook je eigen positie”, stelt ze in een reactie op het nieuws dat vier EU-landen 300 miljoen dosissen van een onaf Brits vaccin.

Zaterdag meldde De Blocks Nederlandse collega dat Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen dosissen kopen van een Brits vaccin dat tegen het coronavirus zou kunnen beschermen. Ze willen de gereserveerde partij verdelen over de Europese Unie. Het middel moet wel nog verder getest worden.

De Block wijst erop dat ons land voluit het gezamenlijke initiatief van de Europese Commissie blijft steunen, “omdat dat volgens ons de beste manier is om maximaal resultaat te halen voor onze burgers”. Samenwerking binnen de EU houdt voor haar in dat je met zo veel mogelijk lidstaten samenwerkt. “Daarom hebben we ons met België steeds achter het overkoepelende initiatief van de Europese Commissie geschaard en niet ook nog eens met bepaalde landen apart onderhandeld. Sommige landen hebben dat wel gedaan, maar dat is volgens ons niet verstandig. Zo versnipper je alles opnieuw en verzwak je iedereen: het overkoepelende initiatief van de Commissie maar ook je eigen positie”, aldus de minister van Volksgezondheid.

De minister merkt nog op dat de vier landen een samenwerking hebben opgezet met één farmaceutisch bedrijf, “maar het initiatief van de Europese Commissie gaat veel breder, naar verschillende farmaceutische bedrijven die op zoek zijn naar een vaccin. En dat zal ook nodig zijn, want het is nu nog niet te voorspellen wie er het eerst een vaccin zal vinden en of die firma dat vaccin dan in voldoende grote hoeveelheden kan produceren.”