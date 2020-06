Borussia Dortmund behoudt waterkansje op titel: Erling Haaland scoort winnende treffer tegen staartploeg in minuut 94

Borussia Dortmund heeft zijn geringe kansen op de Bundesliga-titel in leven gehouden. Die Borussen kwamen op het veld van Fortuna Düsseldorf, de nummer zestien in de competitie, nipt met 0-1 winnen. Erling Haaland zorgde in de 94ste minuut voor de verlossing. Dortmund komt daardoor op vier punten van leider Bayern München, dat later vandaag nog speelt tegen Borussia Mönchengladbach.Axel Witsel werd na een uur gewisseld, Thorgan Hazard speelde 74 minuten mee.

In een lege Merkur Spiel-Arena konden zowel Düsseldorf als Dortmund niet bekoren in de eerste helft. Achraf Hakimi kreeg namens de bezoekers een gouden kans op de 0-1 na 18 minuten, maar de Spaanse Marokkaan miste van dichtbij onbegrijpelijk. Verder viel er weinig te beleven in de eerste helft.

Witsel moet naar de kant voor Haaland. Video: Eleven Sports

In de tweede helft gingen beide teams op hetzelfde elan door. Dortmund-coach Lucien Favre besloot na een uur zijn joker in te zetten: Axel Witsel ging naar de kant, het Noorse wonderkind Erling Haaland betrad het veld. Die aanvallende impuls wierp meteen zijn vruchten af, want enkele minuten na de wissel stond de 0-1 op het bord. Raphael Guerreiro nam een vallende bal in één tijd op de slof en scoorde. Het doelpunt werd echter afgekeurd omdat de Portugees net daarvoor de bal met de arm beroerd zou hebben.

Doelpunt van Guerreiro door VAR afgekeurd wegens (licht) handspel. Video: Eleven Sports

Dortmund kon zich na die opdoffer niet meer herpakken, zo leek het. In de slotfase ontsnapte geel-zwart zelfs nog aan een nederlaag toen Düsseldorf-spits Steven Skrzybski de bal tot twee keer toe tegen de paal ramde. Maar in de 94ste minuut kwam de verlossing er toch nog: Haaland, wie anders, werkte een hoge voorzet met het hoofd binnen. 0-1 was de eindstand.

Door de late overwinning nadert Borussia Dortmund tot op 4 punten van leider Bayern München. Bayern speelt om 18u30 nog in eigen huis de topper tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer vier in de stand. Dortmund zal dus de vingers kruisen, want na dit weekend zijn er nog maar 3 speeldagen te gaan in de Bundesliga.