Bayern München staat op zucht van nieuwe Duitse titel na moeizame zege tegen Borussia Mönchengladbach

Bayern München heeft in de Duitse topper tegen Borussia Mönchengladbach een levensbelangrijke zege geboekt. Aan beide kanten van het veld werd stevig geblunderd, maar uiteindelijk was het toch de recordkampioen die het haalde op het einde: Leon Goretzka zorgde in de 86ste minuut voor de winnende treffer. Bayern staat nu 7 punten voor concurrent Borussia Dortmund en is kampioen als het dinsdag wint van Werder Bremen.

LEES OOK.Borussia Dortmund behoudt waterkansje op titel: Erling Haaland scoort winnende treffer tegen staartploeg in minuut 94

De zenuwen stonden strak gespannen in de lege Allianz Arena door de zege van Borussia Dortmund eerder op de dag. Mönchengladbach kwam na iets meer dan een kwartier op voorsprong, maar de goal van Hofmann werd afgekeurd wegens buitenspel. De knappe treffer van toptalent Joshua Zirkzee, na een assist van Mönchengladbach-keeper Sommer, telde wel: 1-0. Zijn vierde doelpunt van het seizoen, en dat terwijl hij voor vandaag nog maar 191 minuten speelde in de Bundesliga: indrukwekkend van de amper 19-jarige Nederlander.

19-jarige Zirkzee scoort voor Bayern na ongelofelijke blunder van doelman. Video: Eleven Sports

Lang kon Bayern niet genieten van de voorsprong, want net voor de pauze hingen de bordjes alweer gelijk na opnieuw een opmerkelijke blunder. Deze keer was het Benjamin Pavard die op de lachspieren werkte met een ongelukkig eigen doelpunt: de Fransman gleed een lage voorzet voorbij zijn eigen doelman Neuer. 1-1 was meteen ook de ruststand.

Mönchengladbach kwam vinniger uit de kleedkamer en dreigde als eerste via Herrmann, die Neuer tot een briljante redding dwong. Bayern kwam nadien gaandeweg weer in de match en dreigde halverwege de tweede helft plots tweemaal. Pavard kopte eerst nipt over, een minuut later moest Sommer een geweldige redding uit de mouwen schudden om Gnabry van de 2-1 te houden.

Goretzka bezorgt Bayern in het slot dan toch de zege. Video: Eleven Sports

In het laatste kwart van de match verwaterde de partij helemaal. Grote kansen vielen er nauwelijks nog, tot in de 86ste minuut de winnende treffer alsnog uit de lucht kwam vallen. Bayern zette een ideale aanval op poten, waarna de voorzet van Pavard zijn eindstation vond: Goretzka tikte de 2-1 binnen. Gladbach dreigde nog even en Stindl scoorde bijna nog de 2-2, maar Bayern hield de voorsprong vast tot het einde.

Bayern komt door de zege nu weer 7 punten voor Borussia Dortmund, de enige overgebleven concurrent. Met nog 3 wedstrijden te gaan is Bayern nu echt zo goed als zeker van de titel: als het dinsdag wint op het veld van Werder Bremen, is Bayern voor de 30ste keer - en de 8ste keer op rij - Duits landskampioen.