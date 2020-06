In Brussel veroordeelde priester in Zwitserland opgepakt

Een priester van de broederschap St. Pius X die in december 2017 in Brussel werd veroordeeld voor seksueel misbruik van een negenjarige jongen, is in het Zwitserse kanton Wallis (Valais) opgepakt. Dat heeft de Zwitserse regionale krant Le Nouvelliste zaterdagavond bericht. Door een administratief probleem bij de overdracht van de strafuitvoering naar Zwitserland heeft de geestelijke zijn straf nog niet aangevat.

De priester werd in december 2017 door het hof van beroep in Brussel veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, waarvan twee met uitstel, voor seksueel misbruik van een jongen in een internaat van de broederschap in Brussel tussen 2010 en 2011. In eerste aanleg was de man, die zijn onschuld altijd heeft volgehouden, vrijgesproken.

De priester vroeg om de straf in Zwitserland uit te zitten. Door een administratief probleem bij de transfer van de strafuitvoering - in beroep was zijn onmiddellijke aanhouding niet bevolen - zat hij nog niet in de cel.

Na ruchtbaarheid vrijdag in de lokale pers, is de man nu opgepakt en hebben de gerechtelijke autoriteiten in Sion contact opgenomen met de Belgische instanties om de situatie op te helderen. De priester is in voorlopige hechtenis geplaatst in afwachting van een verzoek tot strafuitvoering door België, luidt het. Volgens de krant had de kantonale strafuitvoeringsdienst geen spoor van een aanvraag tot strafuitvoering in Zwitserland.