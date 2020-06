Napoli zet voor bekerclash zorgend personeel centraal op middenstip tijdens symbolische minuut stilte

Ook in Napels wordt weer gevoetbald. Napoli-Inter was de eerste wedstrijd die er weer kon doorgaan na de coronacrisis, maar voor de aftrap van deze halve finale in de Coppa Italia werd eerst het zorgend personeel letterlijk en figuurlijk centraal gezet. Drie personen in witte doktersjas en mondmasker stonden in de middencirkel tijdens een symbolische minuut stilte. Na afloop volgde een bescheiden applaus door spelers, wisselspelers en staf, want net als de andere wedstrijden werd ook hier in een voorts leeg stadion gespeeld.