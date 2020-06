Tweede Brugse school met positief kindje

Brugge - 32 leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries moeten verplicht twee weken in quarantaine. Dat werd beslist nadat een leerling van één van de klassen positief testte op het coronavirus. “Ze zullen net voor het einde van het jaar terug kunnen komen”, klinkt het.

In Brugge werd het coronavirus in een tweede school vastgesteld. Eerder deze week bleek al een leerling van het eerste leerjaar van basisschool Sint-Lodewijkscollege in Christus-Koning positief te zijn. Zijn 27 medeleerlingen en leerkracht moesten meteen verplicht twee weken in quarantaine. Zaterdag bleek dat ook een leerling van de basisschool Sint-Lodewijkscollege langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries het virus opliep. “Maar beide gevallen hebben geen enkele link. Het is louter pech dat het om een school van dezelfde scholengemeenschap gaat”, aldus directeur ad interim Stefaan Vanroose.

De klastitularis van één van de twee klassen van het vierde leerjaar kreeg zaterdag telefoon van de ouders van één van de leerlingen. Het kind vertoonde geen ziektesymptomen maar testte wel positief op het coronavirus. De school schoot meteen in actie en verwittigde de CLB-arts. Die ging meteen na met welke andere kinderen en leerkrachten het kind in aanraking was gekomen. Daarop besliste ze om de leerlingen van beide klassen in quarantaine te plaatsen. “In de klas zitten die kinderen wel gescheiden. Maar over de middag is er wel een moment waarop beide groepen bij elkaar zitten. Daarom besliste de arts om alle kinderen verplicht twee weken thuis te houden.” Het gaat in totaal om 32 leerlingen. Aan hun ouders werd gevraagd om hen nauwlettend in de gaten te houden en tweemaal per dag hun koorts te nemen. Ook één leerkracht - de titularis van de besmette leerling - zal verplicht thuis blijven.

“We hadden gehoopt om de kinderen een rustige uitloop van het schooljaar te kunnen geven. Dit is voor hen, maar ook voor de ouders en leerkrachten, een zeer intense periode”, zegt directeur ad interim Stefaan Vanroose. “We hebben zaterdag alle ouders persoonlijk opgebeld en het viel ons op hoeveel begrip er bij de ouders is. Zij hebben natuurlijk ook gezien hoeveel inspanningen wij gedaan hebben om dit te vermijden. Maar helemaal uitsluiten kun je natuurlijk nooit. We hebben geen enkel verwijt gekregen.”

De leerlingen in kwestie zullen de komende twee weken opnieuw les krijgen van thuis uit. Ze zullen op donderdag 25 juni normaal terug naar school mogen komen. “We hopen om hen de laatste dagen dan toch nog een fijn einde te kunnen geven. Want ze waren pas recent weer opgestart en hadden daar duidelijk deugd van. Nu worden ze weer enkele stappen teruggeslagen. Maar we merken dat iedereen hier toch het nodige begrip voor kan opbrengen.”