Dries Mertens wipt Romelu Lukaku uit Italiaanse beker met historisch doelpunt: Napoli speelt finale tegen Juventus

Napoli heeft zich geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De Napolitanen kwamen in de eerste helft tegen Inter vrijwel meteen in de problemen, maar werden kort voor de pauze bevrijd door een goal van Dries Mertens. De Rode Duivel scoorde zijn 122ste doelpunt voor de club en is daardoor nu alleen topscorer aller tijden bij Napoli. In de tweede helft werd niet meer gescoord, waardoor de eindstand 1-1 was. Bij de bezoekers speelde Romelu Lukaku de hele wedstrijd.

Napoli begon met een prima uitgangspositie aan de terugmatch nadat het in de heenwedstrijd op 12 februari (4 maanden en 1 dag geleden!) met 0-1 was gaan winnen in San Siro. Die uitstekende uitgangspositie speelden de Napolitanen echter al na amper drie minuten kwijt. Christian Eriksen mocht een hoekschop nemen en zag, wellicht tot zijn eigen verbazing, de bal zomaar binnenwaaien: 0-1.

Inter domineert

Inter bleef ook na de vroege openingstreffer duidelijk de gevaarlijkste ploeg. Het dreigde vooral via een zeer bedrijvige Candreva, maar ook Romelu Lukaku kreeg een handvol kansjes. Napoli-doelman David Ospina had echter enkele fantastische reddingen in huis en hield zijn team zo in de wedstrijd. Napoli kon daar bitter weinig tegenover plaatsen. Tot de 41ste minuut, want toen kwam de gelijkmaker vanuit het niets op het scorebord. Was getekend: Dries Mertens, die na een vlijmscherpe counter Handanovic verschalkte op aangeven van Lorenzo Insigne. Voor Mertens was het een recordbrekende goal: met zijn 122ste doelpunt voor Napoli is hij nu definitief Marek Hamsik voorbijgestoken als clubtopscorer aller tijden.

?? | Dankzij dit doelpunt werd Dries Mertens topschutter aller tijden van Napoli! ?????? pic.twitter.com/dvLPAW8VqS — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 13, 2020

Met elk 1 goal gingen de teams de kleedkamer in. De actie van de eerste helft bleef helaas in de kleedkamer achter, want in de tweede helft viel weinig te beleven. Napoli controleerde en kon enkele keren prikken via Mertens en Insigne, maar aan de overzijde kwamen Lukaku en Martinez niet meer in het stuk voor. In de absolute slotfase moest Ospina wel nog een paar keer tussenkomen: invaller Moses mikte de beste kans naast.

Ook in de extra tijd kon Inter de zege niet meer forceren, waardoor Napoli de bekerfinale mag spelen. Die finale wordt volgende woensdag al gespeeld tegen landskampioen Juventus.