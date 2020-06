Gekker wordt het niet: FC Barcelona hervatte de competitie in Mallorca. Zoals overal een wedstrijd zonder publiek die in de tweede helft echter werd onderbroken door… een streaker.

Eén fan was er alsnog in geslaagd om het stadion te betreden en besloot dan maar om in een Argentijns shirt van Messi het veld te bestormen...

De man werd snel gevat door de stewards en weggeleid, maar dit zal nog wel een staartje krijgen.

Foto: REUTERS

