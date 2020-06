Barcelona heeft 64 seconden nodig om te scoren na herstart, Lionel Messi strooit met assists en scoort

Ook in Spanje wordt weer gevoetbald nadat de competitie enkele maanden stilgelegd werd door de coronacrisis. Barcelona nam alvast een vliegende herstart op bezoek bij Mallorca: de Blaugrana wonnen met 0-4. Een streaker zorgde echter voor hét moment van de avond in het nochtans lege Estadi de Son Moix.

Barcelona had in zijn eerste match sinds de hervatting van de competitie amper 64 seconden nodig om te scoren. Arturo Vidal opende de score van dichtbij met het hoofd, de defensie van Mallorca - de nummer achttien in La Liga - had geen antwoord: 0-1.

Mallorca prikte na de openingstreffer enkele malen tegen via Kubo, maar het was kort voor de paue toch weer Barcelona dat scoorde. Het was bovendien Martin Braithwaite, de man die midden februari nog als noodoplossing werd overgenomen van staartploeg Leganes, die daarvoor zorgde: de Deense spits maakte er op aangeven van Lionel Messi 0-2 van.

Vroeg in de tweede helft kwam vervolgens het moment van de wedstrijd, toen plots een fan in een Argentijns truitje het veld betrad. Zeer opmerkelijk, aangezien fans het stadion niet mochten betreden. De man werd gelukkig snel weggeleid en dus kon de wedstrijd verdergaan. Zo’n tien minuten voor het einde legde Jordi Alba, opnieuw op aangeven van Messi, de 0-3 binnen. Messi zette in de blessuretijd zelf de kroon op het werk met de 0-4: dat was meteen ook de eindstand.

Barcelona komt in de stand nu op 61 punten en blijft dus zeker leider. Real Madrid heeft 5 punten minder, maar moet zondag nog spelen tegen Eibar. Nadien zijn er nog 10 speeldagen te gaan in La Liga.