Opnieuw zwarte man gedood in Amerika, politiechef stapt op: “Geen gelegitimeerd gebruik dodelijk geweld”

Het hoofd van de politie in de Amerikaanse stad Atlanta is zaterdag opgestapt, minder dan 24 uur nadat een van zijn agenten een zwarte man had gedood. Dat berichten de Amerikaanse persagentschappen Bloomberg en AP. De autoriteiten van de staat Georgia zijn een onderzoek gestart naar de dood van de man.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, aanvaardde het ontslag van politiechef Erika Shields, zo zei de burgemeester op een persconferentie. In een verklaring zei Shields alle vertrouwen te hebben in de burgemeester. “Het is tijd voor de stad om vooruit te gaan en vertrouwen te scheppen tussen de ordehandhaving en de gemeenschappen die ze dient”, klonk het.

De politie was opgeroepen naar een fastfoodrestaurant, na een klacht dat een man in zijn wagen in slaap was gevallen, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. De politie nam een alcoholtest af, waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Toen de man zich verzette bij zijn aanhouding, gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen hem. Getuigen zagen dat hij bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en dat een van de agenten op de man schoot.

De man werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen, aldus het CBI. “Ik denk niet dat dit een gelegitimeerd gebruik van dodelijk geweld was”, zei de burgemeester op de persconferentie. Ze eiste het onmiddellijke ontslag van de agent.

Brandstichting

Het fastfoodrestaurant, een filiaal van Wendy’s, staat intussen in brand. De brandweer trekt het pand vooralsnog niet binnen, zegt de brandweer van Atlanta op Twitter. De brandweer blijft stand-by tot de eenheden veilig het brandende restaurant kunnen bereiken. De brandweer probeert wel te verzekeren dat de brand niet overslaat naar andere gebouwen, meldt zender CNN. Er zou een tankstation zich naast het restaurant bevinden.

Nog volgens Amerikaanse media zijn heel wat manifestanten bijeengekomen aan een politiekantoor in Atlanta.

