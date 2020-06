Rellen in Parijs en Londen bij protestacties tegen racisme: duizenden op straat, meer dan 100 arrestaties

In Parijs en Londen hebben zaterdag duizenden mensen gemanifesteerd tegen racisme en politiegeweld. De protesten begonnen vreedzaam, maar mondden op verschillende plaatsen uit tot rellen. In Parijs werden minstens 26 mensen gearresteerd, in Londen gaat het om meer dan 100 arrestaties. Daar spreken de autoriteiten over “gewelddadige aanvallen op de agenten”.

In Parijs had Assa Traoré tot de manifestatie opgeroepen. Zij is de zus van Adama, een jonge zwarte man die bij omstreden omstandigheden om het leven is gekomen bij zijn arrestatie in 2016. Ze vergeleek dat met de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. “Wat gebeurt in de Verenigde Staten, gebeurt ook in Frankrijk”, zei Traoré. Haar oproep bracht uiteindelijk duizenden mensen op de been. De politie spreekt over zo’n 15.000 manifestanten.

Het protest in Parijs was verboden, door de maatregelen vanwege het coronavirus, maar de agenten hield de manifestatie niet officieel tegen. Wel dwongen ze de deelnemers om op het grote plein Place de la République te blijven. De protestactie begon er vreedzaam, maar het kwam uiteindelijk toch tot botsingen tussen de oproerpolitie en demonstranten. Vooral toen de manifestanten na enkele uren het plein verlieten, liep het mis: sommigen gooiden flessen en vuurpijlen naar oproerpolitie, die reageerde met traangas.

Minstens 26 mensen zijn daarbij gearresteerd. Onder hen waren er 12 leden van de extreemrechtse groep Generation Identity. Zij lieten op de Place de la République vanaf een gebouw een spandoek zakken met daarop kritiek op “anti-wit-racisme”. Daarna verschenen mensen op de balkons van het pand om het doek met scharen en messen te vernielen, onder luid gejuich van de toekijkende menigte.

Foto: REUTERS

In Parijs wonen veel mensen met een migratie-achtergrond, vooral in de verarmde buitenwijken heerst er vaak een gespannen relatie met de politie. De nabestaanden van Adama Traoré ruziën al jaren met de autoriteiten over de doodsoorzaak. Ook in andere Franse steden zoals Marseille, Montpellier, Nantes en Bordeaux gingen manifestaties door. Die aanhoudende protesten vallen slecht bij sommige politiemensen. Die vinden de verwijten aan hun adres onterecht en hebben zelf al actie gevoerd omdat ze zich onvoldoende gesteund voelen.

100 arrestaties in Londen

Ook in Londen raakte de dood van de Amerikaanse George Floyd een gevoelige snaar. Daar waren zaterdag zowel antiracismebetogers als tegendemonstranten op de been. In de Britse hoofdstad nam de onrust toe aan het eind van de middag. De politie had opdracht gegeven alle demonstraties in de hoofdstad om 17 uur te beëindigen, maar dat verbod werd door velen genegeerd. Het liep onder meer bij Waterloo Station uit de hand. Er werd met vuurwerk en andere voorwerpen gegooid. Demonstranten slaakten onder meer de strijdkreet ‘EDL’, de afkorting van de rechtsnationalistische English Defence League.

Reden voor de politie veel manschappen in te zetten, laat een woordvoerder weten. “Er waren gewelddadige aanvallen op onze agenten”. Uiteindelijk werden bij de protesten in Londen meer dan 100 mensen opgepakt. Zes agenten raakten lichtgewond. De Britse premier Boris Johnson heeft het geweld veroordeeld.

Foto: AP

Foto: AFP