Barbara Pas (Vlaams Belang): “De Vlaming hoeft zich geen schuldgevoel aangepraat worden over racisme”

Dinsdag verschijnt ‘Het Coronablunderboek’ van Vlaams Belang-kopstukken Chris Janssens en Barbara Pas. In een interview met ‘De Zondag’ is de leading lady van de partij scherp voor minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), racisme in ons land en partijgenoot Dries Van Langenhove. “Er zijn geen excuses, ook niet voor Dries.”

‘Het Coronablunderboek’. De titel van het nieuwe boek spreekt klare taal, zo ook Barbara Pas: “Dit land heeft geblunderd. Guust Flater is er niets tegen”, zegt ze in een interview aan De Zondag. “Negen ministers bevoegd voor volksgezondheid: wie verzint dat? We hebben ook onkunde gezien van de regering. Die mondmaskersaga bijvoorbeeld.”

Volgens Pas was het een zware fout om een strategische voorraad mondmaskers te vernietigen en niet te vervangen, ook al was dat twee jaar geleden. “Er liggen adviezen in haar schuif, van 2006 en 2008, waarin gewezen wordt op het belang van de voorraad. Maggie De Block heeft deze crisis veel te lang afgedaan als een griepje. Ik was sneller overtuigd van de ernst dan zij, en ik ben geen arts. Ze heeft bovendien de bevolking wijsgemaakt dat mondmaskers niet helpen. Dat is liegen.” En een minister die liegt, die moet ontslag nemen, vindt Pas. “Wij gaan dat niet laten passeren.”

“All lives matter”

Pas wil geen onderscheid maken in mensen: “All lives matter”. Al stoort het haar dat een Amerikaans incident (de dood van George Floyd, nvdr) naar hier geïmporteerd wordt. “Racisme is inderdaad een misdrijf. Dat moet aangepakt worden”, zegt ze. “Maar ik verzet mij tegen de obsessie om overal racisme achter te zoeken.” De Vlaming hoeft zich geen schuldgevoel aangepraat te worden over racisme. En het woord raakt zo stilaan uitgehold, gelooft Pas. “Ik geloof niet dat racisme structureel is, dat dat ingebakken zit in de Vlaming, zoals sommige partijen en analisten doen geloven. Dat is de Vlaming een schuldgevoel aanpraten. Ik vind dat compleet onterecht.”

Pas is niet mals voor politici die zich de voorbije maanden niet strikt aan de coronamaatregelen gehouden hebben. Zoals Sven Gatz (Open VLD) en Hannelore Goeman (SP.A) die op de betoging van afgelopen zondag aanwezig waren. “Een politicus heeft een voorbeeldfunctie. Ik kan niet vatten dat die dan meeloopt op een betoging met duizenden mensen, terwijl er een officieel samenscholingsverbod geldt.” Dat partijgenoot Dries Van Langenhove óók de regels heeft overtreden wil ze niet goedpraten. “Ik heb hem meteen een bericht gestuurd”, klinkt het. “Er zijn geen excuses, ook niet voor Dries. Wij staan niet boven de anderen.”