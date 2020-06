Kan Maddie dan toch nog in leven zijn? Duitse justitie: “Geen forensisch bewijs voor haar dood”

“Er is geen enkel forensisch bewijs dat bevestigt dat Madeleine McCann overleden is.” Dat heeft Hans Wolters, van het Duitse Openbaar Ministerie, gezegd. Een ommezwaai, want sinds Christian Brückner opnieuw in het vizier kwam als hoofdverdachte in de verdwijningszaak van de peuter, werd enkel nog gesproken over het “moordonderzoek op Maddie”.

Het is intussen bijna twee weken geleden dat de Duitse politie en het parket plots bekendmaakte dat ze de 43-jarige Chrisian Brückner verdenken van de ontvoering en moord op de toen 3-jarige peuter. De ouders van Maddie, Kate en Gerry McCann, kregen echter geen reden te horen waarom er sprake is van een moordonderzoek in plaats van een onderzoek naar de vermissing van Maddie. Ze vroegen de Duitse openbare aanklager dan ook om meer duidelijkheid, om een bewijs dat aantoont dat hun dochtertje niet meer leeft.

Dat lijkt er nu helemaal niet te komen. Hoewel de Duitsers er nog steeds van uitgaan dat de peuter niet meer leeft, zeggen ze nu wel dat er “geen enkel forensisch bewijs is om de dood van Maddie vast te stellen”. De uitspraak kwam van Hans Wolters, woordvoerder van de officier van justitie van Braunschweig.

“Misschien is het mogelijk”

Wolters zei eerder dat hij vermoedt dat Brückner Maddie snel heeft vermoord, maar nu voegde hij daaraan toe dat “het slechts een persoonlijke mening en speculatie” was, weliswaar gebaseerd op ervaring. “Het verbaast me dat het zo belangrijk is voor het Britse volk dat we zeggen dat Madeleine dood is. In Duitsland is het normaal dat we in zo’n geval over een moordonderzoek spreken. Ik wil de hoop niet volledig wegnemen, misschien is het mogelijk dat ze nog leeft.”

Wolters zei ook dat de politie nog steeds niet met Brückner heeft gesproken, hij weigert immers elk gesprek aan te gaan terwijl hij een gevangenisstraf van zeven jaar uit voor andere feiten. “We geloven niet dat hij zal zeggen dat hij het heeft gedaan, dus we moeten hem eerst al onze bewijzen kunnen voorschotelen.”

LEES OOK. Duitse verdachte van moord op Maddie McCann “voor zijn eigen veiligheid” in afzondering, advocaten trekken zich terug

Maddie verdween begin mei 2007 in het Portugese Praia da Luz, vlak voor haar vierde verjaardag, terwijl ze op vakantie was met haar ouders. Volgens The Telegraph heeft de Portugese politie de Duitser nooit omtrent de zaak-Maddie ondervraagd omdat zij niet wist dat hij seksuele misdrijven had gepleegd. Brückner kwam wel in beeld na een veroordeling voor het stelen van brandstof in de Algarve. “Bijna alle Portugese staatsburgers en buitenlanders in de Algarve met seksuele veroordelingen werden na de verdwijning van Maddie ondervraagd. Hoewel Bruckner in 1996 al een veroordeling voor seksueel misbruik had gehad in Duitsland, stond hij niet op de lijst van de Portugese politie.”