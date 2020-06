Beelden die de wereld rondgaan: Black Lives Matter-demonstrant redt gewonde extreemrechtse betoger

Een blanke man die zaterdag protesteerde tégen de Black Lives Matter-beweging, werd gered door een activist die op hetzelfde moment tegen racisme manifesteerde. Beelden van de opmerkelijke scène gaan nu de wereld rond.

Het was een dag vol protest en geweld, afgelopen zaterdag in Londen. De dood van de Amerikaanse George Floyd raakte er duidelijk een gevoelige snaar: duizenden Britten kwamen de straat op. In de Britse hoofdstad nam de onrust toe aan het eind van de middag wanneer zowel antiracismebetogers als tegendemonstranten met elkaar en met de politie in de clinch kwamen. Onder meer bij Waterloo Station liep het uit de hand: er werd met vuurwerk, stenen en andere voorwerpen gegooid. Demonstranten slaakten onder meer de strijdkreet ‘EDL’, de afkorting van de rechtsnationalistische English Defence League.

Een van de betogers, een blanke man, zou op de trappen van de Royal Albert Hall aangevallen zijn door andere demonstranten. Wat er precies aan de hand was of hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Wel werd hij door getuigen aangeduid als een extreemrechtse activist. Toen hij zware klappen kreeg, was het ironisch genoeg net een BlackLivesMatter-activist die hem uit de nood hielp. Op de beelden is te zien hoe hij de gewonde man beschermt, op de schouders tilt en vervolgens veilig bij de politie ‘afzet’.

De identiteit van beider mannen is onbekend, maar de opmerkelijke beelden gaan intussen de wereld rond.