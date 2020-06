Ex-Club Brugge-aanvaller Arnaut Danjuma aangehouden voor poging tot moord: “Uiteindelijk zeiden ze: jij bent niet degene die we zoeken”

Ex-Club Brugge-aanvaller Arnaut Danjuma (23) is in maart op straat in Bournemouth door de politie aangehouden in verband met een steekpartij. Uiteindelijk ging het om een persoonsverwisseling. “Het was erg gênant. Mensen stonden foto’s te nemen.” Danjuma, die in Nigeria geboren is, zegt regelmatig slachtoffer te zijn van dergelijke etnische profilering. “De politie zet me geregeld aan de kant omdat ik met een dure wagen rij. Routinecontrole, zeggen ze dan.”