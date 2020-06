Bodycambeelden tonen het moment waarop het escaleert tijdens dodelijke arrestatie van zwarte man

Op bodycambeelden van de Atlanta politie is het gesprek te zien tussen de zwarte man en de agenten enkele minuten voor een agent de man zal doodschieten. De zwarte man werkt mee tijdens het afleggen van een alcoholtest. Pas wanneer de agenten hem willen arresteren, loopt het helemaal verkeerd.

Na de dood van de zwarte man zijn protesten uitgebroken in Atlanta. Burgemeester Keisha Lance Bottoms van Atlanta noemde het geweld al ongeoorloofd: ‘Ik geloof niet dat dit een gerechtvaardigd gebruik is van dodelijk geweld, en we hebben opgeroepen om de agent meteen te ontslaan.’