Foto van Winston Churchill verdwijnt van lijst met Britse premiers op Google

De foto van de voormalige Britse premier Winston Churchill is op mysterieuze wijze verdwenen van een lijst op Google. De internetgigant is op de hoogte van het probleem. Dat melden Britse media zondag.

Internetgebruikers die “British Prime Ministers” typten op Google kregen foto’s van regeringsleiders te zien in een tijdlijn met de naam “Knowledge graph”. Alle portretten waren zaterdagochtend zichtbaar, behalve dat van Winston Churchill. Op Twitter beschuldigen mensen Google van censuur. Google liet weten dat het op de hoogte is van het probleem. Volgens de internetgigant is het te wijten aan een “automatische update”. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een oplossing.

Churchill werd de voorbije dagen het mikpunt van activisten tegen racisme. Dat omwille van zijn blanke suprematistische opvattingen en zijn permissie voor het gebruik van geweld door de Britse koloniale strijdkrachten in India. Afgelopen weekend werd bij een standbeeld in Londen onder het opschrift “Churchill” “was een racist” geklad.