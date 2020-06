Plastic dat 20 jaar in zee lag vertoonde geen slijtage

Duitse wetenschappers hebben twee plastic verpakkingen die 20 jaar in de diepzee hadden gelegen onderzocht en uit het onderzoek is gebleken dat het plastic geen slijtage vertoonde en zo goed als nieuw was. Dat melden de wetenschappers van het Geomar Helmholtz Centrum voor Oceanisch Onderzoek in de Duitse stad Kiel.

Ze namen een plastic zak en de verpakking van een zuivelproduct uit het water. “De plastic voorwerpen hadden 20 jaar in de diepzee gelegen en toch vertoonden ze geen slijtage. Ze waren zo goed als nieuw”, zegt de wetenschapper Stefan Krause in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het onderzoek toont volgens de Duitse wetenschappers voor de eerste keer aan dat plastic in de zee decennialang aanwezig blijft. Er waren tot nog toe geen langetermijngegevens beschikbaar over plastic in de diepzee. Bij deze studie werden de wetenschappers geholpen door toeval en de rest van het onderzoek bestond uit speurwerk.

De plastic zak bevatte een speciale editie van een blikje van Coca-Cola voor de Davis Cup van 1988 en de verpakking van het zuivelproduct was afkomstig van een Duitse fabrikant en had een postcode met vijf cijfers die pas sinds 1990 bestond. De Duitse fabrikant werd in 1999 verkocht en de merknaam verdween.