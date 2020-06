“Een vader die nooit is kunnen gaan skaten met zijn jarige dochter”: dit weten we al over de zwarte man die werd doodgeschoten in Atlanta

De advocaten die de familie van Rayshard Brooks verdedigen, benadrukken dat de zwarte man geen crimineel was maar “een vader die nooit is kunnen gaan skaten met zijn jarige dochter”.

BEKIJK. Bodycambeelden tonen het moment waarop het escaleert tijdens dodelijke arrestatie van zwarte man

De Verenigde Staten staan opnieuw in rep en roer nadat een politieagent de 27-jarige Rayshard Brooks, een zwarte man, heeft gedood op de parking van een fastfoodrestaurant in Atlanta (Georgia). De man verzette zich bij zijn arrestatie na een positieve alcoholcontrole, stal een stroomstootwapen van een van de agenten en richtte het op hen, waarop hij werd neergeschoten met de dood tot gevolg. De agent die de schoten loste, is ontslagen. De andere agent is op non-actief gezet.

De advocaten van de familie van de Brooks, L. Chris Stewart en Justin Miller, hebben tijdens een persconferentie gezegd dat ze het niet eens zijn met de “beeldvorming die geschept wordt rond Brooks”. “Hij heeft inderdaad een stroomstootwapen genomen, maar dat is een niet-dodelijk wapen. Het antwoord op een niet-dodelijk wapen kan nooit een dodelijk wapen zijn”, klonk het.

Verjaardagsfeestje

De advocaten benadrukten dat Brooks “een 27-jarige vader van drie kinderen en één stiefzoon was”. De man had een stiefzoon van 13 jaar en drie dochters van 1, 2 en 8 jaar oud. Met de oudste dochter vierde hij enkele uren voor zijn dood nog haar verjaardag, aldus Miller. “Ze zijn naar een nagelsalon geweest en daarna is hij met haar nog iets gaan eten.”

“Zaterdagochtend (enkele uren nadat Brooks werd doodgeschoten, nvdr.) zat zijn achtjarige dochter nog op hem te wachten in haar verjaardagsoutfit. Ze vroeg zich af waar haar vader bleef, want hij had haar beloofd om samen te gaan skaten. De familie heeft zaterdag cupcakes gegeten, terwijl het meisje bleef vragen aan haar moeder waarom haar vader niet naar huis was gekomen.”