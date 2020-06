Viroloog Peter Piot: “Geen massale tweede golf van het coronavirus, maar opflakkeringen”

Op basis van wat er vandaag in China en Zuid-Korea gebeurt, verwacht viroloog Peter Piot geen “tweede golf” van het coronavirus, maar eerder “golven”. Hij pleit voor een lokale aanpak ervan.

Dat zei professor Piot, die de Europese Commissie adviseert over haar corona-onderzoek, in De zevende dag op de VRT. “Het is onvermijdelijk dat het virus zal terugkomen’, zei hij. ‘Het zal niet zomaar op een mooie dag verdwijnen. Dat moeten we allemaal goed in ons hoofd steken. We zitten nog maar aan het begin van de epidemie.”

Maar Piot verwacht wel dat wat nog volgt, anders zal verlopen dan wat we achter de rug hebben. “Ik denk niet dat het één massale golf zal zijn”, zei hij. “Maar hier en daar zullen opflakkeringen zijn van infectie. We zien dat nu al gebeuren in de landen die eerst getroffen waren, zoals in China en Zuid-Korea.”

In de Chinese hoofdstad Peking werden vandaag 57 nieuwe besmettingen vastgesteld. Zaterdag waren dat er ook al 46. Op één na waren al die gevallen te linken aan Xinfadi, een grote vlees- en groentemarkt in het zuiden van de hoofdstad. De overheid nam meteen drastische maatregelen: de 10.000 mensen die op de markt werken, worden getest op besmetting met het nieuwe coronavirus. De overheid wil ook testen gaan afnemen bij iedereen die recent op de markt was en bij mensen die in de omgeving ervan wonen.

Lokale aanpak

Testen zal ook in ons land cruciaal zijn om de tweede “golven” onder controle te houden, zei Piot, die zich “vrij optimistisch” toonde “over hoe we het zullen aanpakken”. “Het is belangrijk dat we ons goed voorbereiden. We weten dat we onmiddellijk moeten ingrijpen. Dan hebben we de beste kans om de epidemie onder controle te krijgen.”

Een lokaal georganiseerde aanpak is daartoe de beste keuze, zei Piot nog. “Ik denk niet dat het nuttig is als alles heel centraal door Europa zou gebeuren. Dit gaat om heel lokale problemen. Kijk naar Duitsland. Dat land is volgens mij één van de beste voorbeelden - en veel beslissingen zijn er genomen op lokaal vlak. De burgemeesters hadden evenveel te zeggen als Berlijn. Ook België moet zorgen dat het daar klaar voor is.”