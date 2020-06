Vechtpartij in Brussel: aanvallers slaan man met ijzeren staaf, slachtoffer tijdlang in levensgevaar

Brussel - Na een vechtpartij vrijdagnacht in de Brabantstraat in Brussel tussen mannen uit Eritrea en twee Marokkanen, allen zonder geldige papieren in het land, is één man bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde in levensgevaar maar zou nu aan de beterhand zijn. Veiligheidscamera’s filmden de vechtpartij.

Op de beelden is te zijn hoe de mannen hun slachtoffer aanvallen met een ijzeren staaf en een kapotte fles. Het slachtoffer verweert zich met een vlag van EuroMillions, maar krijgt klappen, onder meer op het hoofd en valt bewusteloos. Eén van de aanvallers schopt hem nog tegen de ribben en rooft dan de broekzakken van het slachtoffer leeg.

Volgens wat we uit goede bron vernamen, was de vechtpartij een afrekening voor wat eerder op de avond gebeurde in de Aarschotstraat, de Brusselse hoerenbuurt. Daarbij had een vriend van het slachtoffer een flesje bier naar één van de Eritreeërs geworpen. Volgens het parket verkeert niet langer in levensgevaar. Het slachtoffer kon zelfs al ondervraagd worden en zou inderdaad verklaard hebben dat een dronkemansruzie aan de basis ligt van de vechtpartij.

Eén aanvaller zou gearresteerd zijn. Hij verschijnt straks voor de onderzoeksrechter.