Zoon Guilian over gedrevenheid van Michel Preud’homme als coach: “Na het seizoen werd hij op vakantie echt ziek”

Michel Preud’homme stopte vorige week als coach omdat hij tot de vaststelling was gekomen dat hij het fysiek niet meer kon opbrengen. Want de 61-jarige Preud’homme was een passionele coach die zich altijd en overal voor de volle honderd procent smeet, niet in het minst langs de zijlijn tijdens een wedstrijd. En dat kroop toch in de kleren. “Na het seizoen werd hij op vakantie fysiek echt ziek”, schetst zoon Guilian bij Sporza de impact van het trainerschap op zijn vader.