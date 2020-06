Vanaf maandag mogen we weer met het vliegtuig op reis, maar hoe veilig is het om op hotel te gaan?

De grenzen gaan maandag opnieuw open, op reis gaan met het vliegtuig is weer mogelijk en dus lonkt ook de hotelvakantie. Maar hoe gaat de zwaargetroffen hotelsector dit aanpakken? Is het wel veilig om elders te logeren? Staan we straks weer met z’n allen aan het ontbijtbuffet? En gaan de zwembaden in de hotels wel open? En de wellness? Een overzicht.