Een telefoontje van een half uur kan mysterie van Maddie oplossen, melden Britse media

Een telefoontje van een half uur dat de Duitse verdachte met iemand voerde kan het mysterie rond de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in Portugal oplossen, zo hebben Britse media gemeld.

Op 3 mei verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit het vakantie-appartement dat het gezin in de Ocean Club in Praia da Luz in de Portugese Algarve had gehuurd. Haar ouders zaten wat verderop met Britse vrienden te eten.

Onlangs maakten de Duitse politie en justitie verrassend bekend de 43-jarige Duitser Christian B. te verdenken van ontvoering van en moord op het meisje.

Op de avond van de verdwijning kreeg de man tussen 19.32 en 20.02 een telefoontje van iemand. “Maddie” was laatst gezien om 21.05 uur, toen vader Gerry even kwam controleren.

Duitse speurders willen nu achterhalen met wie de Duitser heeft getelefoneerd. Mogelijk was dat een medewerker van de Ocean Club die tipte in verband met inbreken in het vakantie-appartement van de McCanns.

De Duitse politie wil eerst die beller kennen vooraleer de Duitser te ondervragen die voor een drugsdelict reeds in een Duitse cel zit.

Er zijn geen bewijzen dat die beller vooraf van de kidnapping op de hoogte was. Maar de speurders hopen door met hem te praten dat hij kan helpen in te zien wat er die avond precies is gebeurd.