Gemeente besteedt jaarlijks 150.000 euro aan vernieuwing verlichtingspalen en LED-lampen

Evergem -

In de Dotterbloem-, Kale-, Lis- Pinksterbloem en Waterviolierstraat van de Kalewijk zijn oude straatlampen van de openbare verlichting vervangen door LED-lampen. Die zijn ook nog op nieuwe verlichtingspalen geplaatst. “LED-lampen zijn energiezuinig en dus economisch verantwoord”, stelt schepen voor Nutsvoorzieningen Lucas Vander Meersch (CD&V). “Met de helft minder vermogen en dus stroomverbruik halen de LED-lampen dezelfde lichtsterkte als de traditionele lampen. We vervangen ook stelselmatig de verlichtingspalen. Daarvoor is jaarlijks in een budget van 150.000 euro voorzien.”