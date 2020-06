22 jongeren opgepakt in Brussel: gewapend met stenen en ijzeren staven

De gedoogde betoging van Black Lives Matter vorige week liep uit de hand, nu is er voorlopig geen sprake van rellen of plunderingen. Foto: Belgian_Freelance

Na een oproep om weer op straat te komen deze zondag, heeft de politie van Brussel rond 17 uur al 22 jongeren met slechte bedoelingen gearresteerd. Een groepje werd ingesloten en één van hen bleek een rugzak vol stenen te hebben. Een andere had vuurwerk bij en een derde persoon was gewapend met een ijzeren staaf.

Gevreesd wordt dat de jongeren uit zijn op nieuwe rellen en plunderingen zoals vorige week na de gedoogde betoging van Black Lives Matter. Ondanks het verbod op samenscholingen omwille van corona, kwamen toen zo’n tienduizend mensen op straat om te betogen tegen racisme.

De betoging liep uit op rellen waarbij winkels geplunderd en vernield werden. Zo’n 280 demonstranten werden toen opgepakt. Twintig agenten raakten gewond. De politie is nu beter voorzien op mogelijke rellen en is talrijk aanwezig. Tot nu toe is er geen sprake van rellen of plunderingen.