Scheldpartij aan adres agent kan vrouw zuur opbreken: “Sven Nys zal me wel verdedigen”

Brussel / Sint-Joost-ten-Node / De Panne - Een 61-jarige vrouw uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node riskeert een maand cel en 500 euro wegens smaad aan de politie in De Panne.

Martine B. heeft een blanco strafblad maar wat ze op 27 februari 2019 in De Panne deed was weinig fraai. Zij en haar partner M. werden door de politie aan de kant gezet omdat hun wagen geseind stond. Er moest onder andere een gsm in beslag worden genomen.

Terwijl M., die wel al heel wat op zijn kerfstok heeft, zich vrij rustig gedroeg, ging B. nogal door het lint. “Alles gebeurde in een drukke straat in De Panne waar heel wat fietsers en voetgangers passeerden”, zegt de advocaat van de twee politiemensen die burgerlijke partij zijn. “Ze schold hen voortdurend uit voor sales connards (vuile klootzakken, nvdr.) en provoceerde openlijk. Zo trok ze meermaals haar hondje weg van bij de politie “omdat die vies waren”.

Schadevergoeding

Toen de politie er genoeg van had en een proces-verbaal opstelde, riep ze: “Pas maar op, want Sven Nys zal me verdedigen en dan zullen jullie wel anders piepen.” Wellicht bedoelde ze strafpleiter Sven Mary in plaats van de bekende veldrijder.

De agenten vragen respectievelijk 240 en 500 euro schadevergoeding. De vrouw betwist alles. Vonnis op 11 september.