Wordt Leopold II in Ekeren vervangen door Toby Alderweireld? “Ik ga die petitie voor mijn eigen standbeeld niet tekenen”

Ekeren - Het nieuws dat inwoners van Ekeren het standbeeld van Leopold II willen vervangen door een exemplaar van Toby Alderweireld werd ook buiten onze landsgrenzen gretig opgepikt. Aan de Engelse krant The Guardian bekent de Rode Duivel vereerd te zijn met het initiatief, maar benadrukt hij dat hij de petitie zelf niet zal tekenen.

Het standbeeld van Leopold II in Ekeren werd eerder deze week mikpunt van vandalen tijdens protest bij de recente anti-racismebetogingen. Koning Leopold II belandde in het oog van de storm door zijn schrikbewind in Congo, dat hij tot het begin van de 20ste eeuw als privébezit mocht beschouwen. Door de recente opflakkering van sterke anti-racismestatements, werd het beeld beschadigd en naar het Middelheimpark overgebracht voor restauratie.

De inwoners van het district in Antwerpen hebben vervolgens een petitie opgezet om het standbeeld van Leopold II te vervangen door dat van een “echte lokale held”: Toby Alderweireld.

“Ik moest lachen toen ik het hoorde”

Alderweireld zelf kon zijn oren niet geloven toen hij hoorde dat al honderden bewoners die petitie hadden getekend. “Ik moest lachen toen ik het hoorde”, zegt Alderweireld in The Guardian. “Ik dacht dat het een soort grap was, ik wist niet dat mensen de petitie ook daadwerkelijk ondertekenen.”

“Ik moet zeggen dat ik ook een beetje vereerd ben. Tot mijn vijftiende heb ik er mijn jeugd doorgebracht: ik ging er naar school en ga er nog steeds naar terug. Dus als ze dat echt zouden willen, zou ik nooit nee zeggen. Maar ik zal de petitie niet ondertekenen, nee. Ik denk dat ongeveer 80% van de mensen die dat wel al deden mijn vrienden zijn. Maar ikzelf zal er dus nooit om vragen want ik denk niet dat ik ooit een standbeeld zal verdienen.”

Over de grond van de zaak, het neerhalen van het standbeeld van Leopold II, wil de Rode Duivel niet te veel kwijt: “Ik weet niet of het goed is om het beeld neer te halen, maar ik denk wel dat het goed is om terug te kijken naar de geschiedenis en ervan te leren. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis van de wereldoorlogen. Natuurlijk walg ik van alle dingen die racisme met zich meebrengen en ik zal het nooit begrijpen, maar een standbeeld neerhalen? Ik kan alleen maar zeggen dat we naar die periode moeten kijken en kijken naar wat er mis is gegaan, zodat we nooit meer in die situatie terechtkomen.”

