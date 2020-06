40 jaar geleden speelde Paul Van Himst als rechtsback naast Pelé in de spits en Rambo in doel: “Stallone kende niets van voetbal. Maar écht niéts”

Pelé in de spits, Van Himst op rechtsback, de trainer van Boom centraal, de latere spits van Winterslag linkshalf en Rambo in doel. Precies 40 jaar geleden wordt Escape to victory opgenomen. De beste voetbalfilm uit de geschiedenis, rechtstreeks uit Hollywood, met Sylvester Stallone en met meer voetbalgrootheden dan een gemiddelde WK-finale. De film wordt cult, de opnames onvergetelijk. “Stallone kende niets van voetbal. Maar écht niéts.”