Duizenden Duitsers betogen tegen racisme

Betogers zijn op meerdere plekken in Duitsland de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme en ongelijkheid. Activisten vormden in Berlijn een menselijke keten tussen de beroemde Brandenburger Tor en de wijk Neukölln.

De organisatoren van het protest in de hoofdstad zeggen dat zo’n 20.000 mensen meededen. De politie ging eerder nog uit van zo’n 8.000 deelnemers, maar daarna zouden er meer mensen zijn bijgekomen. Veel activisten droegen mondkapjes en hielden afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Deelnemers hielden bij het vormen van het kilometerslange keten niet elkaar vast, maar stonden via kleurrijke linten met elkaar in verbinding. Zo konden ze toch afstand houden. De politie liet weten zeer te spreken te zijn over de wijze waarop mensen zich aan de gezondheidsregels hielden.

Ook op andere plaatsen in Duitsland vonden dergelijke acties plaats. In de stad Hamburg vormden mensen op een vergelijkbare manier een keten. Daar deden zo’n 840 mensen aan mee. Er waren ook protesten in Leipzig, Freiburg, Chemnitz, Detmold, Plauen, Münster en Passau.