Toespraak Frans president Emmanuel Macron: vanaf maandag heel Frankrijk groene zone, gemeenteraadsverkiezingen gaan door en iedereen weer verplicht naar school

In een toespraak tot de natie heeft Frans president Emmanuel Macron de verdere exit uit het lockdownbeleid besproken. Maandag 15 juni kleurt heel Frankrijk ‘groen’, vanaf 22 juni moeten alle leerlingen weer verplicht naar school en de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen kan officieel plaatsvinden.

“Nous avons bien fait”, zei Frans president Macron tegen zijn bevolking in zijn speech zondagavond.”Morgen slaan we een eerste bladzijde om, maar de zomer van 2020 gaat niet zijn zoals de andere.”

Op maandag 15 juni zal heel Frankrijk ‘groen’ kleuren op de groen-oranje-rode kaart, kondigde hij aan. Dit maakt een totale heropening van cafés en restaurants weer mogelijk, met name in de regio Île-de-France. Alleen Mayotte en Guyana blijven een oranje zone, want “het betekent niet dat het virus is verdwenen, we zullen nog lang met hem moeten leven.” Vanaf 22 juni moeten ook alle leerlingen en studenten overal in het land weer verplicht naar de les, “volgens de regels van normale aanwezigheid”, zei Macron. Zoals eerder aangekondigd, gaan vanaf maandag de grenzen ook weer open.

“Geen standbeelden neerhalen”

Ook de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen, die was uitgesteld vanwege de coronacrisis, kan toch plaatsvinden op 28 juni. Over de economie en werkgelegenheid zei Macron dat Frankrijk “bijna 500 miljard euro heeft gemobiliseerd”. Het staatshoofd beloofde dat de belastingen niet zullen stijgen, en zei ontslagen zo veel mogelijk te willen voorkomen. “Dit is de reden waarom we met de vakbonden en werkgevers een onderhandeling zijn begonnen, zodat we in alle bedrijven erin slagen zo veel mogelijk banen te behouden, ondanks de terugval in activiteiten.”

Daarnaast sprak Macron zich ook voor de eerste keer uit over de politieke onrust en straatprotesten, sinds de dood van George Floyd in de VS. Hij riep zijn steun uit voor de politie, die “de erkenning van de natie verdient”. Hij benadrukte ook dat Frankrijk geen standbeelden van controversiële figuren uit het koloniale tijdperk zal neerhalen: “De republiek zal geen enkel spoor of geen enkele naam uit haar geschiedenis uitwissen.” Tegelijk beloofde de president om “compromisloos te zijn in het licht van racisme, antisemitisme en discriminatie.”

In juli zal Macron opnieuw het land toespreken, met meer details over het ‘wederopbouwplan’.