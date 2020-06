Duwtje in de rug voor werkgevers: Europa’s grootste leasebedrijf brengt tweedehands bedrijfswagens op de baan

Europa’s grootste leasemaatschappij ALD Automotive lanceert tweedehands bedrijfswagens: auto’s die na een grondige opknapbeurt een tweede ambtstermijn krijgen, tegen een goedkoper tarief. Werkgevers besparen twintig procent per wagen, wat hen een financieel duwtje in de rug moet geven na de economische oplawaai van corona.

Het concept van ‘ALD 2life Lease’: een startlijst van een tachtigtal salariswagens, waaronder Ford Fiesta en BMW 1-series, die al een leven op de baan hadden, en nu tweedehands opnieuw worden aangeboden. Goedkoper, met een kostenplaatje dat twintig procent lager ligt, en snel, want levering is mogelijk binnen gemiddeld vijftien dagen. “We hebben in 2018 een eerste experiment gedaan met een vijftigtal voertuigen, dat enorm aansloeg”, zegt Ann Larosse, Product & Innovation Manager bij ALD Automotive. “We zien dat de nood aan flexibiliteit toeneemt. Ons leasecontract bij 2life start vanaf twaalf maanden, zodat je niet direct vier of vijf jaar vastzit aan die wagen. En de lancering komt eigenlijk juist op een goed moment: op deze manier kunnen bedrijven, zeker kleine starters, kosten besparen tijdens de coronacrisis. Bovendien staan onze tweedehands wagens klaar, terwijl de fabrieken een tijd hebben stilgelegen en de leveringsdatum van nieuwe voertuigen is uitgesteld. En herverkoop is voor ons natuurlijk ook een risico. Op deze manier kunnen wij ons aanbod stabiliseren, door een stuk van de wagens op onze parking terug in een tweedehands lease te steken.”

Extra wagens op de baan

De wagens worden opgelapt en opgepoetst tot ‘bijna nieuw’: enkel voertuigen die perfect in orde zijn worden ingeschakeld in het concept. “De wagens mogen in hun eerste en tweede contract samen maximum 42 maanden dienst doen, 180.000 kilometers afleggen bij een diesel en 160.000 kilometers afleggen bij een benzine”, zegt Larosse. “We willen dat het aanvoelt als een gloednieuwe auto. Donderdag hebben we de mail over het tweedehands aanbod uitgestuurd naar alle klanten, en vrijdag hebben we al een eerste contract opgesteld, voor een Mini.”

De toekomst voor bedrijfswagens? “Het is een mes dat aan twee kanten snijdt”, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen). “Enerzijds is het beter dat die wagens hergebruikt worden en er daardoor minder nieuwe bijkomende wagens op de markt komen. En tegelijk streven we naar minder auto’s. Door de drempel voor een wagen te verlagen in de prijs komen er juist extra op de baan.” Dat beaamt transporteconoom Stef Proost (KU Leuven). “Veel mensen gaan willen besparen op hun auto. Dus verwacht ik dat privéconsumenten minder nieuwe wagens zullen kopen, bovendien moeten bedrijven proberen te overleven. Maar salariswagens op zich zou ik eigenlijk niet aanmoedigen. De overheid kijkt aan tegen een groot gat in de begroting, dat ze vroeg of laat moet oplossen. Een bedrijfswagen is een heel dure geschiedenis, en er zijn al te veel files, dus begin al met de subsidies daarvoor af te schaffen.”