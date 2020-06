CLUBNIEUWS. Anderlecht toch gestraft voor “Alle boeren zijn homo’s”, Diagne krijgt geen titelpremie bij Club

Anderlecht krijgt dan toch een straf voor de gezangen “Alle boeren zijn homo’s” tijdens de topper tegen Club Brugge in januari. Voor de Geschillencommissie was paars-wit aan een straf ontsnapt, maar het bondsparket ging in beroep en kreeg gelijk van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

ANDERLECHT. 1.000 euro met uitstel voor gezangen

De fans van Anderlecht hadden tot twee keer toe de homofobe gezangen aangeheven in de eerste helft. Anderlecht voerde aan dat geen enkele vereniging van holebi’s aanstoot had genomen aan de gezangen en beriep zich op de “voetbalspecifieke” omstandigheden en de vrijheid van meningsuiting.

Het BAS, met onder anderen ex-Harelbeke-spits Joris De Tollenaere als arbiter, veegde die argumentatie van tafel. Het stelt dat het gezang wel degelijk als scheldwoord wordt gebruikt en zowel kwetsend als discriminerend is voor de holebigemeenschap.

De grootte van de straf is beperkt. Anderlecht moet maar 1.000 euro met uitstel betalen omdat paars-wit kon aantonen dat het initiatieven heeft genomen om discriminatie uit zijn stadion te bannen. Ook vorig jaar kreeg Anderlecht al een straf voor dezelfde gezangen in de topper tegen Club. (bla)

CLUB BRUGGE. Mbaye Diagne krijgt geen titelpremie

Hoewel expliciet in zijn contract stond dat hij recht had op een kam­pioenschapspremie, krijgt Mbaye Diagne geen geld voor de zestiende landstitel van Club. Het huurcontract van de Galatasaray-spits is intussen ontbonden. Club sloot met de speler een dadingsovereenkomst waardoor hij geen extra premie krijgt. De Senegalees verblijft in zijn thuisland en meldt zich deze week niet meer aan voor de trainingen.

Club Brugge sloot een akkoord met zijn spelers om een lagere titelpremie uit te betalen dan de vorige ­jaren.

De spelers gingen akkoord met een premieverlaging tot 60 procent. Bij sommige spelers is expliciet in het contract opgenomen dat ze recht hebben op een premie, bij anderen niet. Uiteindelijk werd beslist dat iedereen toegevingen deed om de balans in de kleedkamer niet te verstoren. Club zou 1,4 miljoen euro aan premies uitbetalen, iets minder dan de helft van het normale bedrag.(bla)

*** AA Gent haalden nog een talentvolle jeugdspeler binnen. De Franse Algerijn Samy Mahour (17), een aanvallende middenvelder, komt over van Montrouge FC en tekende voor twee jaar.(gma)

*** Kinesist Jochen De Coene heeft Antwerp verlaten.(dvd)

*** Geen coronagevallen bij Waasland-Beveren. Iedereen bij de club testte negatief.(whb)

*** Rubin Seigers (22) keert na een uitleenbeurt aan Beerschot terug naar Genk.(kofr)