Niemand wil Club of Anderlecht ontvangen in augustus: eersteklassers willen niet nóg meer inkomsten mislopen

Met de kalender op komst bidden alle Belgische clubbestuurders. Ze willen in augustus absoluut niet Club Brugge of Anderlecht over de vloer krijgen, want dan is dat zonder (of met een beperkt aantal) supporters en lopen ze nóg meer inkomsten mis.

Toen de regering midden april besliste dat massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden werden vanwege corona, baalden de Belgische voetbalclubs. Aangezien het nieuwe seizoen op 7 augustus van start gaat, betekent dat namelijk vier speeldagen zonder publiek. Intussen wordt er druk gelobbyd om in die eerste maand toch al een paar duizend fans per wedstrijd toe te laten. Maar volle stadions? Neen.

Kalendermanager Nils Van Brantegem gaf alle eersteklassers daarom de kans om hun voorkeuren door te geven. Elke club mocht drie tegenstanders oplijsten die ze in augustus niet wil in eigen huis ontvangen. Dat om te vermijden dat ieders favoriete – en meest lucratieve – affiches in het water vallen. “Op die manier wilde ik de clubs toch helpen om hun inkomstenverlies te beperken”, zegt Van Brantegem.

Wat blijkt? Alle clubs – Beerschot en OHL incluis – hebben Club Brugge op hun lijstje hebben gezet. Pakweg Eupen of Moeskroen in een leeg stadion ontvangen, is geen ramp. Maar niemand wil die topmatch tegen de landskampioen – waarvoor tot 5.000 extra tickets worden verkocht, reken maar uit – zonder supporters afwerken. Opvallend: ook Anderlecht staat op elk lijstje. Het mag dan aan het kwakkelen zijn en voorbijgestoken zijn door AA Gent, het blijft een publiekstrekker.

Enig probleem: íémand zal Club of Anderlecht toch moeten ontvangen, want beide clubs spelen de eerste vier speeldagen tweemaal op verplaatsing. “Er gaan dus al zeker vier clubs ongelukkig zijn”, zegt Van Brantegem. “De universiteit heeft voor mij berekend dat er in totaal zo’n zeven teams ongelukkig zullen zijn. Maar: we houden sowieso rekening met twee van de drie voorkeuren.”

Ook topwedstrijd in augustus

Behalve enkele streekgebonden keuzes – Kortrijk en Zulte Waregem willen hun derby absoluut in een vol huis spelen en zetten elkaar op de lijst, net als Standard en Charleroi – valt ook op dat Antwerp een steeds hogere status geniet. Zowel Cercle Brugge als Gent als KV Mechelen willen de Great Old, dat ook veel bezoekende fans meebrengt, niet ontvangen in augustus. Dat geldt ook voor Club Brugge, dat Antwerp, Anderlecht en Gent opgaf. Anderlecht koos voor Club, Standard en Gent.

Maar Van Brantegem zal ook topclubs moeten teleurstellen. “De kans lijkt onbestaande dat we in de eerste vier speeldagen géén topwedstrijd zullen hebben. Dat lukt gewoon niet. Er zijn zoveel parameters – de Europese voorrondes die pas begin oktober aflopen, of bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen op zondag 18 oktober – die de kalender dit keer extra complex maken.”

Lijst van voorkeuren

AA Gent: Club Brugge, Anderlecht, Antwerp

Anderlecht: Club Brugge, AA Gent, Standard

Antwerp: Club Brugge, Anderlecht, Standard

Beerschot: de G5-clubs en KV Mechelen (*)

Cercle Brugge: Club Brugge, Anderlecht, Antwerp

Charleroi: Club Brugge, Anderlecht, Standard

Club Brugge: Anderlecht, AA Gent, Antwerp

Eupen: Club Brugge, Anderlecht, Standard

KV Kortrijk: Club Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem

KV Mechelen: Club Brugge, Anderlecht, Antwerp

KV Oostende: Club Brugge, Anderlecht, AA Gent

Moeskroen: Club Brugge, Anderlecht, Standard

OH Leuven: Club Brugge, Anderlecht, KV Mechelen

Racing Genk: Club Brugge, Anderlecht, Standard

Standard: Club Brugge, Anderlecht, Charleroi

STVV: Club Brugge, Anderlecht, Racing Genk

Zulte Waregem: Club Brugge, Anderlecht en KV Kortrijk

(*) Beerschot gaf meer tegenstanders door dan gevraagd

Aantal keer op de lijstjes

Club Brugge: 16

Anderlecht: 16

Standard: 7

Antwerp: 4

AA Gent: 4

Racing Genk: 2

KV Mechelen: 2

Charleroi: 1

KV Kortrijk: 1

Zulte Waregem: 1