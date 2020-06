De gruwel van Leopold II, het schuldig verzuim van Boudewijn en jarenlange stilte: het verhaal van de getroebleerde band tussen het Belgisch koningshuis en Congo

Dat onder Leopold II honderdduizenden Congolezen stierven in beestachtige omstandigheden, is een ongemakkelijke waarheid die het koninkrijk België opnieuw hard in het gezicht waait. Maar de man met de baard is niet de enige vorst die zorgde voor een problematische band met de voormalige kolonie. Of wat dacht je van Boudewijn die mee achter de liquidatie van de eerste Congolese premier zat? Dit is hoe de Belgische monarchie al 135 jaar omgaat met het eigen verleden. Of beter: níét omgaat.