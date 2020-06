Goodbye Kitty: de man die ’s werelds kleinste katje groot maakte, gaat met pensioen en laat een haperend merk achter

Het is Goodbye Kitty voor Shintaro Tsuji, de man die het iconische witte poesje groot maakte. De 92-jarige Japanner achter figuurtjesbedrijf Sanrio gaat officieel met pensioen. Hij laat zijn kleinzoon een haperend merk na, en de wereld een kat zonder mond. Eentje die altijd hard heeft moeten knokken voor haar plaatsje in de vitrine, maar intussen zo populair is dat fans letterlijk vechten om een Happy Meals-figuurtje van Hello Kitty. Haar geheim? Een buitensporig schattig snoetje.