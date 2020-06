Twee doden bij schietpartij op Nederlandse camping

Bij een schietincident zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen op de Nederlandse camping Groene Eiland in Appeltern, provincie Gelderland. Dat meldt nieuwssite AD.nl.

Rond 21u20 werden de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor de schietpartij aan de Lutenkampstraat. Daar ligt camping Groene Eiland, op het rechterdeel van een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied De Gouden Ham, in hartje Nederland.

Een traumahelikopter kwam nog ter plekke, maar de hulp mocht niet meer baten. Volgens de politie gaat het om een man en een vrouw. Hun relatie wordt nog onderzocht. Het terrein is na het incident afgesloten voor bezoekers, en omstanders worden op afstand gehouden.

De politie laat weten dat er nog geen duidelijkheid is over wat er precies is gebeurd. Forensisch experts gaan onderzoek doen op de plek waar het gebeurd is. Ook zullen getuigen worden gehoord. De politie verwacht maandag meer informatie te kunnen geven.

Volgens de campinguitbater zou het gaan om een incident in de "relationele sfeer".