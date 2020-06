Autopsieverslag: zwarte man in Atlanta tweemaal in rug geschoten door politieagent

De zwarte man die in de Amerikaanse stad Atlanta stierf nadat een agent op hem had geschoten, werd tweemaal in de rug geraakt. Hij overleed aan orgaanschade en bloedverlies door die twee schotwonden. Dat blijkt uit een verslag van de autopsie door de lijkschouwer van Fulton County, waarover onder andere de Amerikaanse zender CNN bericht.

Het overlijden van de 27-jarige Rayshard Brooks omschrijft het autopsierapport als ‘homicide’: hij werd vermoord. De lijkschouwing is zondag uitgevoerd.

Een politieagent schoot vrijdagavond op de 27-jarige Rayshard Brooks aan een fastfoodrestaurant in Atlanta. Brooks lag dronken in zijn auto te slapen: hij was ingedommeld in de wachtrij van de drive-through. Hij had zich verzet tegen zijn arrestatie en tijdens een handgemeen een stroomstootwapen van een agent bemachtigd, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. Hij liep weg met de taser en schoot met het niet-dodelijke wapen naar een agent, waarna die drie kogels op hem afvuurde. Brooks bezweek later aan zijn verwondingen.

Het openbaar ministerie van Fulton County meldt dat de autopsie onderdeel zal uitmaken van het onderzoek.

“Leek geen bedreiging”

Foto: AP

De agent die had geschoten, is intussen ontslagen. De politieofficier wordt mogelijk komende week aangeklaagd, meldde de openbaar aanklager van Fulton County, Paul Howard, zondag.

Voor hij beslist over een mogelijke aanklacht, worden twee getuigen verhoord. Het kantoor van de aanklager “ervaart ook enige moeilijkheid in het verkrijgen van alle beelden van body- en dashcams van het politiedepartement van Atlanta”, staat nog in een verklaring van Howard.

“Hij leek geen enkele bedreiging te vormen, dus het feit dat dit escaleerde in zijn dood lijkt oneerlijk”, aldus Howard aan de Amerikaanse zender CNN. “Als dat schot was afgevuurd voor een andere reden dan het redden van het leven van die agent of om verwondingen bij hem of anderen te vermijden, dan was het vuren niet gerechtvaardigd door de wet”, zei hij ook.

Een tweede aanwezige politieagent is geschorst. Het hoofd van de politie in de stad, Erika Shields, stapte op.

De schietpartij kwam op een moment dat in de Verenigde Staten en elders wordt geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. Die protesten zijn ontstaan na de dood van George Floyd tijdens een hardhandig politieoptreden in Minneapolis. De agent die bijna negen minuten zijn knie op Floyds nek duwde, is aangeklaagd wegens moord.

Bij protest naar aanleiding van de dood van Rayshard Brooks is het fastfoodrestaurant in brand gestoken.