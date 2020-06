Twee jaar voor ontvoering Maddie werd al meisje (10) aangevallen in Praia da Luz: ook het werk van Christian Brückner?

Twee jaar voor de ontvoering van Madeleine - Maddie - McCann heeft de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner mogelijk al een tienjarig meisje aangevallen in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Dat meldt The Daily Mail op gezag van Hans Wolters, de Duitse openbaar aanklager die het onderzoek naar Brückner leidt.

Wolters heeft volgens de Britse krant aan de Portugese speurders gevraagd om hem meer details op te sturen over een incident uit 2005. Dan werd een Brits meisje van tien aangevallen in een vakantieflat, op een moment dat haar ouders niet aanwezig waren. Meer info over de zaak, die geen massale mediabelangstelling kreeg, is er voorlopig niet.

De Duitse justitie onderzoekt wel of en bij hoeveel andere incidenten de 43-jarige Brückner mogelijk betrokken was. Volgens de Portugese politie waren er - verspreid over een periode van zes jaar - achttien zaken langs de Algarve-kust die mogelijk aan Maddie gelinkt kunnen zijn. In de meeste gevallen ging het om ‘near misses’, ontvoeringspogingen die verijdeld werden omdat de ouders net op tijd terug thuis kwamen.

Afgelopen weekend verklaarde Wolters al dat “er geen enkel forensisch bewijs is dat bevestigt dat Maddie McCann overleden is. Hoewel de Duitse justitie sinds de arrestatie van Brückner toch van een moordonderzoek spreekt. “Het verbaast me dat het zo belangrijk is voor het Britse volk dat we zeggen dat Madeleine dood is. In Duitsland is het normaal dat we in zo’n geval over een moordonderzoek spreken. Ik wil de hoop niet volledig wegnemen, misschien is het mogelijk dat ze nog leeft.”