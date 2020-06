Michel Preud’homme heeft niet meer de ambitie ooit bondscoach te worden: “Ik heb er een kruis over gemaakt”

Michel Preud’homme is sinds vorige week trainer af. In een interview met Sporza legt de 61-jarige Luikenaar enkele zaken uit. Onder anderen waarom hij nooit bondscoach is geworden.

En het ook nooit zal worden, benadrukt Preud’homme. “Ik heb er een kruis over gemaakt”, klinkt het bij onze columnist Peter Vandenbempt. “Er zijn vaak contacten geweest, het zou heel mooi geweest zijn. Maar het zit niet meer in mijn hoofd.”

De ex-doelman benadrukt dat hij geen punt heeft gezet achter zijn carrière in het voetbal. Hij wil in zijn rol als sportief adviseur er alles aan doen om Standard opnieuw naar het hoogste niveau te voeren. “Ik ben zeker niet uitgeblust”, benadrukt Preud’homme. “Ik heb nog de kracht en de ideeën om me in te zetten in het voetbal, alleen in een andere rol.”

Preud’homme maakt vorige week bekend een punt te zetten achter zijn traininerscarrière bij Standard. De Luikenaar voelde zich vooral moe en geraakte fysiek niet meer hersteld van zijn job. Toch slaat hij de deur naar de bank niet helemaal toe. “Het gaat wel de richting uit van een definitief afscheid maar je weet nooit wat er kan gebeuren.”

Bij de Rouches werd intussen de Fransman Philippe Montanier aangeduid als opvolger van Preud’homme.

