Real-coach Zinedine Zidane niet ontevreden over terugkeer Hazard: “Tevreden met de match die hij speelde”

Real Madrid heeft de competitie hervat met een logische zege, 3-1, tegen het kleine Eibar. De Franse coach toonde zich tevreden met het wederoptreden van Eden Hazard. Onze landgenoot werd na een uur spel naar de kant gehaald. Met de tweede helft van zijn Galacticos was de Madrileense coach niet zo tevreden.

Hazard speelde zeker geen wereldmatch maar kon toch zijn stempel drukken op het wedstrijdverloop, onder anderen met een loepzuivere assist voor kapitein Sergio Ramos. Op het uur werd Hazard naar de kant gehaald. “We wisten dat hij ritme miste dus een volledige match spelen was voor hem geen goed idee”, aldus Zidane na de wedstrijd. “Hij heeft een uur goed gespeeld. Het samenspel met Karim Benzema verloopt vlekkeloos. Het is een plezier om die twee te zien combineren. Daar kan elke voetballiefhebber alleen maar van smullen.”

Eden Hazard laat Sergio Ramos scoren: 2-0. Video: Eleven Sports

Even was er paniek toen Hazard tijdens de eerste helft opnieuw een trap op zijn enkel incasseerde. “We waren even bang maar hij heeft ons tijdens de rust gerust gesteld. Hij zei dat er geen enkel probleem was. Meteen na zijn wissel heeft hij er uit voorzorg een zak ijs opgelegd, want we gaan alle spelers nog hard nodig hebben. Hij was zelf tevreden met zijn prestatie en wij waren tevreden met de match die hij speelde.”

Hazard incasseerde opnieuw een tik op de enkel. Foto: REUTERS

Zidane was na afloop van de wedstrijd beduidend kritischer tegenover de rest van zijn ploeg. Zeer tegen zijn gewoonte in sprak een duidelijk boze Zidane zijn spelers na afloop van de wedstrijd nog op het veld toe. Reden was de flauwe tweede helft van de Madrilenen. Bij de rust leidde Real reeds met 3-0 en leken ze op een walk over af te stevenen maar de na de pauze viel de motor stil en kwamen enkel nog de bezoekers tot scoren. Eindstand: 3-1.

