Nog maar eens ongeval in staart van file op E17 richting Gent: lijm op de snelweg, hinder zal mogelijk nog lang duren

Er is maandagochtend opnieuw een ongeval gebeurd op de E17 richting Gent. De drie rijstroken zijn versperd nadat drie vrachtwagens rond half negen inreden op de staart van de file. Daarbij vielen twee lichtgewonden. Er is nu al een pak verkeershinder en het afhandelen van het ongeval zal mogelijk nog een tijdje duren, want een van de vrachtwagens lekte lijm op de snelweg.

Het ongeval gebeurde nog voor de werfzone van de werken aan het viaduct van Gentbrugge. Er waren drie vrachtwagens betrokken bij het ongeval. Een ervan staat in schaar en verspert de drie rijstroken van de hoofdweg. Een vrachtwagen lekte ook lijm op de snelweg. Momenteel bekijkt de brandweer nog hoe ze het goedje het best kunnen opkuisen. Bij het ongeval vielen twee lichtgewonden.

Foto: jdu

“De file groeit momenteel nog aan”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “En omdat het vermoedelijk nog even zal duren voor de rijstroken weer vrijgemaakt zijn, raden we toch aan om de omgeving te vermijden.”

Er is momenteel een omleiding via de parallelweg, maar verkeer dat van Antwerpen richting kust moet, rijdt beter om via de E34. Verkeer van Hasselt naar Gent rijdt best via Brussel. Ook de voorbije weken gebeurden er al meerdere ongevallen in de file op de E17 richting Gent.