Naaktfeestje in zomerbar La Brasa: ex-zakenpartner krijgt 7 maanden voorwaardelijk, vermeende opdrachtgever vrijgesproken

Langemark-Poelkapelle - De voormalige zakenpartner van de Langemarkse zomerbar La Brasa is veroordeeld voor voyeurisme, belaging en bedreiging. De man kreeg een celstraf van zeven maanden voorwaardelijk nadat er in 2018 foto’s werden verspreid van naakte personen op een privéfeest. De fotograaf kreeg opschorting van straf, de vermeende opdrachtgever werd volledig vrijgesproken.

LEES OOK. Hoe een zomers privéfeestje een landelijk spektakel werd: het naaktfeestje met alleen maar verliezers (+)

Er stonden drie mannen terecht voor het verspreiden van meer dan 180 foto’s van naakte personen op het privéfeest in de zomerbar op 7 augustus 2018. De fotograaf de voormalige zakenpartner en de vermeende opdrachtgever. Zij moesten zich verantwoorden voor voyeurisme, verspreiding van seksuele beelden zonder toestemming, bedreiging en belaging.

Twee van hen hadden zich verstopt in de maïs naast het terras van de zomerbar, die afgeschermd was van de straat. Onder meer de voormalige schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert, was op de beelden te zien. De foto’s werden via WeTransfer verstuurd naar lokale politici, waaronder de toenmalige burgemeester van Langemark-Poelkapelle, en verspreid via (sociale) media.

De fotograaf, een man uit Ieper, werd veroordeeld voor voyeurisme, maar kreeg enkel opschorting van straf. De vermeende opdrachtgever, eveneens uit Ieper, werd volledig vrijgesproken. Zijn rol in de hele zaak werd niet bewezen, aldus het Openbaar Ministerie. De man zou “uit sensatiezucht” de andere twee wel geïnformeerd hebben over het feestje, maar er kon niet worden aangetoond dat hij ook de opdracht gaf om de foto’s te nemen en te verspreiden.

Voormalig schepen Frank Gheeraert kreeg 1.250 euro morele schadevergoeding. Elk van zijn kinderen krijgt ook nog eens 250 euro morele schadevergoeding. De gevraagde schadevergoeding voor de politieke schade die Gheeraert opgelopen zou hebben, werd afgewezen. Ook zomerbar La Brasa kreeg een schadevergoeding van 250 euro voor geleden imagoschade.