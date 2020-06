Twee broers aangehouden op verdenking van moord

Antwerpen - De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft donderdag twee Israëlische broers van 26 en 27 aangehouden op verdenking van de moord op hun 21-jarige landgenoot. Op 15 maart werd in het Kattendijkdok, ter hoogte van het Havenhuis, een sporttas uit het water gehaald. Daarin zat een mannenlichaam dat schotwonden vertoonde.

Het Antwerpse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord. Via een autopsie en deskundigenonderzoeken kon het lichaam geïdentificeerd worden als dat van een 21-jarige Israëli.

“De identificatie zorgde voor een stroomversnelling in het onderzoek. Met extra informatie van de Israëlische autoriteiten kwamen twee broers in beeld die in Antwerpen wonen. De feiten lijken in deze fase van het onderzoek te wijzen op een afrekening binnen het drugsmilieu”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. Het slachtoffer woonde niet in Antwerpen.

De twee broers verschijnen dinsdag voor de raadkamer, die moet beslissen over hun verdere aanhouding.