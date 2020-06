Traditieclub Kaiserslautern vraagt het faillissement aan als gevolg van coronacrisis

De coronacrisis heeft in Duitsland alvast voor één slachtoffer gezorgd. Viervoudig landskampioen heeft als gevolg van de oplopende schuldenlast het faillissement aangevraagd.

Het gaat al langer sportief en financieel slecht met de Duitse traditieclub. Als gevolg van corona en de opgelegde maatregelen is de schuldenberg intussen aangegroeid tot 24 miljoen euro. Het bestuur van de club heeft dan ook besloten het faillissement aan te vragen.

Die aanvraag blijft voorlopig zonder gevolgen. De Duitse voetbalbond heeft immers besloten dat clubs die door corona in nood zijn geraakt alsnog de competitie mogen uitspelen en er zal ook geen puntenaftrek worden doorgevoerd. Het clubbestuur hoopt intussen de nodige investeerders te kunnen aantrekken om een doorstart te maken.

Kaiserslautern, de ex-club van onder anderen Stijn Vreven, speelde in 1998 voor een laatste keer kampioen in de Bundesliga, iets waar het in de lange geschiedenis vier keer in slaagde. In de thuisbasis van de club, het Fritz-Walterstadion, kunnen bijna 50.000 toeschouwers plaatsnemen.