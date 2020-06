Jongeman (26) omgekomen bij verkeersongeval in Holsbeek, 31-jarige vrouw in coma

Tielt-Winge / Holsbeek - In de nacht van zondag op maandag is een 26-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Holsbeek. Een 31-jarige vrouw raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Dat meldt het Leuvense parket.

Het ongeval vond rond 1.15 uur plaats op het kruispunt van de Rijksweg en de Steenweg op Sint-Joris-Winge. De 26-jarige man uit Holsbeek verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur van zijn wagen, waarna het voertuig begon te slippen, van de baan raakte en tegen een boom belandde. De bestuurder overleed ter plekke. Zijn passagier, een vrouw van 31 jaar uit Tielt-Winge, raakte zwaargewond. Zij ligt in coma.

Het Leuvense parket stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse de omstandigheden van het ongeval kwam onderzoeken. Uit de eerste bevindingen bleek dat het herstelde wegdek nat was en dat de bestuurder niet over een rijbewijs zou beschikken. Er zijn geen aanwijzingen dat er overdreven snelheid of een ander voertuig in het spel zouden zijn geweest. Van het ongeval waren geen getuigen.